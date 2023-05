Qatar Airways Cargo jetzt mit Vierbeinern als „Security“

Qatar Airways Cargo und ihr Bodenabfertiger Hong Kong Air Cargo Terminals Ltd (Hactl) haben zusammen eine zusätzliche Sicherheitsebene für die Flüge ab Hongkong eingerichtet: Ab sofort kommen technische Spürhunde zum Einsatz, die versteckte Lithiumbatterien in der Luftfracht aufspüren können.Der Spürdienst wird von dem Spezialisten MSA Security angeboten, der ein Team von Sicherheitsexperten und Spürhunden im SuperTerminal 1 von Hactl einsetzt.Die Tiere sind speziell darauf trainiert, bestimmte Gerüche aufzuspüren, so dass sie in der Lage sind, Lithiumbatterien aufzuspüren - unabhängig davon, ob sie sich in loser, palettierter oder containerisierter Fracht befinden.Bei Testversuchen in Hactl entdeckte ein MSA-Hund erfolgreich Pakete mit Lithiumbatterien in PCs und sogar eine einzelne Powerbank, die sich auf Paletten mit anderem Stückgut befanden.Qatar Airways Cargo und Hactl sind die erste Fluggesellschaft und der erste Frachtabfertiger in Hongkong, die ausgebildete Spürhunde zur Erkennung von Lithiumbatterien nutzen.

