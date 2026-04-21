Private Güterbahn Weco Rail startet Serbien-Connection

21.04.2026

Neue Route verbindet das Cargo Terminal Graz einmal pro Woche mit dem Terminal Batajnica in Belgrad.

Private Güterbahn Weco Rail startet Serbien-Connection Bild: Wenzel Logistics
Mit April 2026 nimmt Weco Rail eine neue intermodale Verbindung zwischen Österreich und Serbien ins Portfolio auf.Die Route verbindet das Cargo Terminal Graz mit dem Terminal Batajnica in Belgrad und eröffnet damit eine direkte Achse in einen der wichtigsten Wachstumsmärkte Südosteuropas.Die Verbindung stärkt die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern und ermöglicht eine effiziente, planbare und nachhaltige Transportabwicklung für Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette.Auf der 600 Kilometer langen intermodalen Strecke zwischen den beiden Logistik-Hubs können laut Weco Rail bei 27 Tonnen Nutzlast bis zu 90 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden.Zum Start wird ein Rundlauf pro Woche durchgeführt.

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