Privatbahnen droht gravierende Finanzierungslücke

29.01.2026

Damit das System Schiene in den ländlichen Regionen funktioniert, sind laufende beträchtliche Investitionen erforderlich.

Privatbahnen droht gravierende Finanzierungslücke Bild: Siemens Mobility
Was auf dem deutschen Schienennetz bereits traurige Realität ist, soll Österreich erspart bleiben.Dafür investieren auch die heimischen Privatbahnen laufend in Maßnahmen für den Erhalt und die Modernisierung der Infrastruktur.Im Zeitraum von 2021 bis 2025 waren das insgesamt 571,6 Mio.EUR, die eine Bruttowertschöpfung von 430,9 Mio.EUR ausgelöst haben.

