Privatbahnen droht gravierende Finanzierungslücke

Damit das System Schiene in den ländlichen Regionen funktioniert, sind laufende beträchtliche Investitionen erforderlich.

Was auf dem deutschen Schienennetz bereits traurige Realität ist, soll Österreich erspart bleiben.Dafür investieren auch die heimischen Privatbahnen laufend in Maßnahmen für den Erhalt und die Modernisierung der Infrastruktur.Im Zeitraum von 2021 bis 2025 waren das insgesamt 571,6 Mio.EUR, die eine Bruttowertschöpfung von 430,9 Mio.EUR ausgelöst haben.