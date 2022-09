H2-Lkw von Gebrüder Weiss: Premiere auf der Langstrecke

Der von Gebrüder Weiss seit Anfang 2021 in der Schweiz eingesetzte Lkw, der mit Energie aus einer Brennstoffzelle angetrieben wird, hat nun seine Premierentour im Fernverkehr absolviert.Das emissionsfreie Fahrzeug bewältigte einen Langstreckentest von Altenrhein in der Schweiz nach Nürnberg und von Nürnberg nach Prag.Der für den Betrieb der Brennstoffzelle benötigte Wasserstoff konnte vor der Weiterfahrt von Nürnberg nach Prag in Erlangen getankt werden.Auch wenn das Tankstellennetz für Wasserstoff in potenziellen Einsatzländern außerhalb der Schweiz noch ausbaufähig ist und Wasserstoff-Lkw erheblich teurer sind als Diesel- oder E-Lkw, verfolgt Gebrüder Weiss den Einsatz dieser emissionsfreien Nutzfahrzeuge konsequent weiter.Für den Einsatz in Deutschland hat das Unternehmen Fördermittel für fünf solcher Lkw beantragt.

