Premiere: Gips-Recyclat fährt erstmals mit der Bahn

Die in einer neuen Anlage in Stockerau aufbereiteten Stoff-Abfälle werden umweltfreundlich auf der Schiene zum Saint-Gobain-Werk Bad Aussee transportiert.

In Stockerau geht dieser Tage das erste Recyclingwerk für Gipsabfälle auf österreichischem Boden in Betrieb.Das Gemeinschaftsprojekt von Porr, Saint-Gobain und Saubermacher ermöglicht erstmals einen geschlossenen Gipskreislauf und gilt als Meilenstein für die Kreislaufwirtschaft in der Bauwirtschaft.Rund 7,5 Mio.EUR wurden in die neue Anlage investiert.Operativ umgesetzt wird das Projekt von der GzG Gipsrecycling GmbH, einem Joint Venture, das die drei beteiligten Unternehmen gegründet haben.