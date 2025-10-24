Premiere: Gips-Recyclat fährt erstmals mit der Bahn

24.10.2025

Die in einer neuen Anlage in Stockerau aufbereiteten Stoff-Abfälle werden umweltfreundlich auf der Schiene zum Saint-Gobain-Werk Bad Aussee transportiert.

Premiere: Gips-Recyclat fährt erstmals mit der Bahn Bild: ÖVZ-Joachim Horvath
In Stockerau geht dieser Tage das erste Recyclingwerk für Gipsabfälle auf österreichischem Boden in Betrieb.Das Gemeinschaftsprojekt von Porr, Saint-Gobain und Saubermacher ermöglicht erstmals einen geschlossenen Gipskreislauf und gilt als Meilenstein für die Kreislaufwirtschaft in der Bauwirtschaft.Rund 7,5 Mio.EUR wurden in die neue Anlage investiert.Operativ umgesetzt wird das Projekt von der GzG Gipsrecycling GmbH, einem Joint Venture, das die drei beteiligten Unternehmen gegründet haben.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

IZ NÖ-Süd ist jetzt voll auf Schiene

Güterzüge müssen ab sofort keinen 15 Kilometer langen Umweg mehr fahren. Anrainer in Guntramsdorf werden entlastet.

23.10.2025

Güterverkehr als wesentlicher Treiber der Bahnentwicklung

Technisches Museum Wien macht die 200 Jahre alte Geschichte des Transportmittels lebendig. Sonderausstellung „Im Bann der Bahn“ zeigt beeindruckende Exponate.

22.10.2025

ÖBB revolutionieren die Bahntunnelreinigung

Dank „Hydrojet“ können deutlich mehr Meter in einem Durchgang gesäubert werden – statt bisher rund 150 Meter sind nun über 2.000 Meter möglich.

21.10.2025
Anzeige
Anzeige