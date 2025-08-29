Anzeige

Prangl stemmt in Serbien schwere Lasten

29.08.2025

Das Wiener Kran-Unternehmen ist bei der Montage von Turmteilen und Turbinen für einen neue Windkraftanlage mit dabei.

Prangl stemmt in Serbien schwere Lasten Bild: Prangl
In Serbien wird zurzeit der aus 22 Anlagen bestehende Windpark Čibuk II gebaut, der 2026 ans Netz gehen soll.An Teilen des Transports sowie der Vor- und Hauptinstallation ist die Wiener Kran-Spezialfirma Prangl maßgeblich beteiligt.Das Unternehmen erhielt den Auftrag, die Teile der Windturbinen zu entladen und die Montage von zwei Turmabschnitten möglichst effizient durchzuführen.Dazu war es unbedingt notwendig, das richtige Equipment auszuwählen.Weil das Gewicht von zwei Turmteilen zu schwer ist, erwies sich in diesem Fall ein 700 Tonnen Teleskopkran als die perfekte Wahl.

