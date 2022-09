Prangl sorgt für frischen Wind in Kärnten

Der Kranspezialist aus Wien hat insgesamt acht Windkraftanlagen mit Nabenhöhen von 84 Meter an ihre Standorte geliefert und aufgestellt.

In Kärnten entstanden auf der Soboth und auf der Steinberger Alpe im Bezirk Lavamünd die ersten richtigen Windparks des Bundeslandes.Prangl hatte die Aufgabe insgesamt acht Windkraftanlagen mit Nabenhöhen von 84 Meter an ihre Standorte zu liefern und aufzustellen.Außergewöhnlich waren bei diesem Einsatz die 62 Meter langen Rotorblätter mit einer Gesamttransportlänge von 72 Meter. Bis 2025 will das Land Kärnten mit 50 Windkraftanlagen eine Jahresleistung von fünf GWh erreichen.Den Anfang machen die Windparks auf der Soboth mit zwei und auf der Steinberger Alpe mit sechs Windkraftanlagen.