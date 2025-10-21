Prangl schickt Mobilfunkmast auf „Himmelfahrt“

Die Kran-Spezialfirma hat eine Sendeanlage im Turm der Pfarrkirche Übelbach modernisiert. Platznot dort war Herausforderung, aber kein Hindernis.

Mobilfunkanlagen sind für die landesweite Kommunikation essenziell.Manchmal fallen sie nicht sofort ins Auge, weil sie unsichtbar – etwa in Kirchtürmen – installiert sind.Die Kran-Spezialfirma Prangl erhielt den Auftrag, eine solche versteckte Anlage an der Pfarrkirche Übelbach in der Steiermark zu erneuern.Die engen Platzverhältnisse rund um die Kirche stellten dabei eine besondere Herausforderung dar.Die Pfarrkirche Übelbach ist eine spätgotische Wandpfeilerkirche.