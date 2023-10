Postzusteller können E-Autos jetzt daheim laden

Getreu ihrem Slogan „Es steckt viel Grün im Geld“ setzt die Österreichische Post AG beim Thema Nachhaltigkeit den nächsten Schritt: Die beiden Kooperationspartner ÖAMTC und die steirische Softwarefirma DiniTech statten das Logistikunternehmen mit flexiblen Wallboxen aus.Vorerst sind es mehr als 300 Zusteller in Österreich, die mit der mobilen Ladestation „NRGkick“ ausgerüstet werden.DiniTech hat NRGkick als kompakte Ladeeinheit für zu Hause und unterwegs entwickelt – eine mobile Ladestation, die so gefertigt wurde, dass die größte Leistung im kleinsten Gehäuse untergebracht ist.Das Steckersystem besteht aus einer Steckereinheit, die fest an der Ladeeinheit verbaut ist, und Steckeraufsätzen, die ein Laden an jeder Steckdose ermöglichen – damit verwandelt sich jede Stromquelle in eine Ladestation.Alle Steckeraufsätze verfügen zudem über komplett versilberte Kontaktteile, die für langlebige und leichtgängige Steckvorgänge sorgen.

