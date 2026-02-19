Post Wertlogistik: Wachstumsschub durch Spar Österreich

19.02.2026

Mit dem prominenten Neukunden steigtt das Unternehmen zum größten Werttransporteur im Cash Management in Österreich empor.

Post Wertlogistik: Wachstumsschub durch Spar Österreich Bild: Mercedes-Benz Österreich / Mathias Lauringer
Die Post Wertlogistik, eine 100%ige Tochter der Österreichischen Post AG, hat in einer Ausschreibung den Zuschlag für das gesamte Cash Management von Spar Österreich gewonnen.Der Auftrag umfasst sowohl die Abholung der Tageslosungen als auch die Zustellung von Wechselgeld an über 850 Standorte in Österreich von Spar, Eurospar, Interspar, Maximarkt und von selbstständigen Spar-Kaufleuten.Die Post Wertlogistik GmbH zählt zu den führenden Anbietern für sichere Bargeld- und Werttransporte im Land.Der Speziallogistiker verfügt österreichweit über sieben Standorte mit insgesamt 340 Mitarbeitenden.Die Flotte aus 140 Hochsicherheitsfahrzeugen wird zunehmend auf E-Antrieb umgestellt.

