Post sucht 200 Lehrlinge mit Fokus Einzelhandel/Logistik

Die Österreichische Post ist aktuell auf der Suche nach knapp 200 neuen Lehrlingen.Das Logistikunternehmen bietet insgesamt acht verschiedene Lehrberufe an.Der Fokus liegt österreichweit auf Einzelhandelskaufleuten sowie Nah- und Distributionslogistikern, aber auch in den Bereichen Elektrotechnik, IT und Einkauf bildet die Post Lehrlinge aus. Neben einer zukunftssicheren Ausbildung in einem erfolgreichen Unternehmen und einem modernen Arbeitsumfeld ermöglicht die Post auch die Lehre mit Matura.Zahlreiche betriebliche Benefits – wie Beteiligung am Unternehmenserfolg, Sport- und Gesundheitsprogramme, Essensbons – sowie zusätzliche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Lehrlingspaket enthalten.

