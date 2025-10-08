Post schupft ab sofort die Hornbach-Packerl

In Österreich setzt die Baumarktkette jetzt auf den Logistik-Spezialisten als Versandpartner. 5.000 E-Mobile sorgen für CO₂-freie Zustellung auf der letzten Meile.

Bild: Ripix / Von links: Florian Schachinger, Key Account Management, Österreichische Post AG, Peter Eberdorfer, Geschäftsführer von Horbach Österreich, Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG, Armin Radhofer, Leitung Fulfillment- & Transportlogistik von Hornbach Österreich

Die deutsche Baumarktkette Hornbach vertraut bei ihren Bestellungen hierzulande in Zukunft auf das flächendeckende Service der Österreichischen Post.Einen entsprechenden Vertrag haben die beiden Unternehmen vor kurzem unterzeichnet.„Heimwerken beginnt mit dem richtigen Material und einer pünktlichen Lieferung.Mit der Post als Versandpartnerin bekommt der Hornbach-Onlineshop genau das, was österreichische Heimwerker und Heimwerkerinnen brauchen: schnelle, verlässliche Zustellung, flexible Empfangsoptionen rund um die Uhr und volle Planbarkeit über die Post App“, sagt Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.Darüber hinaus würden mehr als 5.