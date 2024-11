Post-Logistikzentrum Wien: „Robin“ tritt in Aktion

Seit kurzem werden die Post-Mitarbeitenden am Paket-Logistikstandort in Wien-Inzersdorf von einem neuen Kollegen unterstützt: von „Robin“ - Kurzform für „ROBotic INduction“.Dabei handelt es sich um einen Auflegeroboter, der bis zu 1.500 Pakete pro Stunde an der Eingabelinie des Kleinteilesorters auflegt.Durch Künstliche Intelligenz (KI) lernt „Robin“ ständig dazu und kann so das Gewicht eines Pakets und die dafür erforderliche Kraft immer besser berechnen.„Wir bringen eine Innovation in den Echtbetrieb, die als Blaupause für zukünftige Entwicklungen und Arbeitserleichterungen bei der Post dienen kann.

