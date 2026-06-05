Paketlogistik: Neues digitales Leitsystem bei der Post

Investition von 6 Mio. EUR setzt technologisch den nächsten Schritt auf der Evolutionsstufe.

Von der Annahme und Logistikzentren über die Zustellbasis bis in die Hände der Empfänger passiert jedes Paket mehrere Stationen.Dafür hat die Österreichische Post nun ihr zentrales Paket‑Routing im laufenden Betrieb grundlegend erneuert.Ein modernes digitales Leitsystem steuert im Hintergrund den Weg jedes einzelnen Sendung durch das Logistiknetzwerk.Es sorgt dafür, dass Pakete präziser und flexibler geroutet werden können, und schafft die Grundlage, Paketflüsse künftig gezielter anzupassen.Die Post hat in diese Neuerung insgesamt rund 6 Mio.