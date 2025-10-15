Anzeige

Post liefert jetzt auch CO2e Emissionsdaten pro Paket

15.10.2025

Das neue System unterstützt Großversender bei der Erstellung ihrer offiziellen Nachhaltigkeitsberichte.

Post liefert jetzt auch CO2e Emissionsdaten pro Paket Bild: Österreichische Post AG / Von links: Beim Hermes Wirtschaftspreis: Peter Umundum, Vorstand für Paket & Logistik, Erich Kramer, Projektmanagement, und Wolfgang Pfarl, Leitung Strategische Netzwerkplanung & -steuerung.
Um CO2e-Emissionen noch besser erfassen zu können, hat die Österreichische Post AG ein neues System entwickelt.Damit werden für jedes einzelne Paket konkrete Emissionsdaten im Transport und der Sortierung nach ISO 14083 berechnet und ausgewiesen.Der Post zeigt das System zugleich Verbesserungspotenzial im Transportprozess auf.Für die Berechnung der CO2e-Emissionen kommt die selbstentwickelte GLECO-Methodik zum Einsatz.Die Post bildet anhand von Scanevents den Transportprozess digital nach und kann durch erfasste Informationen über Strecken, Fahrzeuge, Sortiermaschinen und Zustellbasen die Emissionsintensität eines jeden einzelnen Prozessschritts bestimmen.

