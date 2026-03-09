Post: Erfolgreiche Integration von euShipments.com

09.03.2026

Die Transaktion eröffnet zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten in einer Region mit enormer Dynamik für den Online-Handel.

Post: Erfolgreiche Integration von euShipments.com Bild: Österreichische Post
Die Österreichische Post AG hat das Closing zum Erwerb von 70 Prozent am bulgarischen E-Commerce-Dienstleister euShipments.com AD erfolgreich abgeschlossen.Der Kaufpreis beträgt 55 Mio.EUR, ergänzt um eine Option zum Erwerb der restlichen 30 Prozent innerhalb der nächsten vier Jahre.euShipments.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Palletways-Mehrheit geht an Waterland Private Equity

Spezialist für die Distribution palettierter Fracht in Großbritannien und Kontinentaleuropa startet in eine neue Ära.

09.03.2026

Müller Transporte fordert Schritte gegen Preisexplosion

Aus Sicht des Unternehmens sind die Maßnahmen der Regierung unzureichend, um die drohende Teuerungswelle zu stoppen.

06.03.2026

Jetzt in 25 Städten grüner Zustellservice

Das Konzept Emission-Free Delivery wurde bislang in 10 Ländern Europas implementiert – auch im Hinblick auf künftige Einfahrverbote für konventionelle Fahrzeuge.

05.03.2026
Anzeige