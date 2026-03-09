Post: Erfolgreiche Integration von euShipments.com

Die Transaktion eröffnet zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten in einer Region mit enormer Dynamik für den Online-Handel.

Die Österreichische Post AG hat das Closing zum Erwerb von 70 Prozent am bulgarischen E-Commerce-Dienstleister euShipments.com AD erfolgreich abgeschlossen.Der Kaufpreis beträgt 55 Mio.EUR, ergänzt um eine Option zum Erwerb der restlichen 30 Prozent innerhalb der nächsten vier Jahre.euShipments.