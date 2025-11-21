Post Gruppe und Temu stärken ihre Logistikbande

Die Partnerschaft wird über Österreich hinaus auf Märkte in Süd- und Osteuropa sowie in eurasische Länder ausgedehnt.

Die Österreichische Post Gruppe und die globale Online-Marktplatz Temu haben eine Absichtserklärung zur Verstärkung der Zusammenarbeit im Bereich der regionalen Logistik und internationalen E-Commerce-Lösungen unterzeichnet.Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Zustellperformance zu verbessern, die Servicequalität zu steigern und die Unterstützung für Verbraucher und Verkäufer im schnell wachsenden E-Commerce-Sektor auszuweiten.Im Rahmen der Vereinbarung werden die Österreichische Post und ihre Tochtergesellschaften wie Express One und Aras Kargo für Temu umfassende Logistik- und E-Commerce-Dienstleistungen über Österreich hinaus anbieten.Dazu gehören die Abwicklung von Retouren, Fulfillment sowie die Paketzustellung in Süd- und Osteuropa.Darüber hinaus ermöglicht die Partnerschaft den Export regionaler Produkte in globale Märkte.