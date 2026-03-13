Post: Grünes Licht für Großprojekt in Salzburg

Paket & Logistik bleibt dank anhaltendem E-Commerce-Boom in Österreich klares Wachstumssegment der Post.

Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post, verkündete am Donnerstag solide Ergebnisse für das makroökonomisch anspruchsvolle Jahr 2025.Mit 3,04 Mrd.EUR lagen die Umsatzerlöse um 2,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.Der kräftige Umsatzanstieg 2024 war unter anderem Wahl- und Währungseffekten geschuldet.Der Geschäftsbereich Paket & Logistik sticht mit 1,72 Mrd.