Post: Grünes Licht für Großprojekt in Salzburg

13.03.2026

Paket & Logistik bleibt dank anhaltendem E-Commerce-Boom in Österreich klares Wachstumssegment der Post.

Post: Grünes Licht für Großprojekt in Salzburg Bild: Österreichische Post
Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post, verkündete am Donnerstag solide Ergebnisse für das makroökonomisch anspruchsvolle Jahr 2025.Mit 3,04 Mrd.EUR lagen die Umsatzerlöse um 2,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.Der kräftige Umsatzanstieg 2024 war unter anderem Wahl- und Währungseffekten geschuldet.Der Geschäftsbereich Paket & Logistik sticht mit 1,72 Mrd.

