Anzeige

Post: Erste autonome Transporte im Post-Logistikzentrum Wien 

16.12.2025

Vorstand Peter Umundum sieht den wahren Hebel für Effizienzsteigerungen in der automatisierten Beförderung großer Sendungsmengen.

Post: Erste autonome Transporte im Post-Logistikzentrum Wien  Bild: Österreichische Post AG
Die Österreichische Post AG treibt die Automatisierung ihrer Logistikprozesse voran.Im Paketzentrum Wien, das zu den modernsten Anlagen in ganz Europa zählt, wurde kürzlich ein Testlauf mit autonomen Flurförderfahrzeugen abgeschlossen.Nächstes Jahr werden die ersten autonomen Fahrzeuge im Regelbetrieb ausgerollt.Peter Umundum, Vorstand für Paket & Logistik: „Während die Paketzustellung durch Drohnen oder Roboter oft nicht mehr als gute Werbung ist, liegt der wahre Hebel für Effizienzsteigerungen im automatisierten Transport großer Sendungsmengen.Im Logistikzentrum Wien haben wir im Zuge eines Proof of Concept bewiesen, dass autonome Flurförderfahrzeuge im Alltag funktionieren und unsere Mitarbeitenden sinnvoll bei ihrer Arbeit entlasten und unterstützen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

„Phantomfrachtführer“ gefährden Europas Logistikszene

Die Logistikbranche steht zunehmend vor komplexen Sicherheitsherausforderungen. Besonders die Zunahme von „Phantomfrachtführern“ und professionell organisierten Ladungsdiebstählen stellen die Unternehmen vor erhebliche Risiken.

16.12.2025

DPD Österreich bewältigt vor Weihnachten Rekordmengen

An einem einzigen Tag hat der Logistikdienstleister rund 600.000 Pakete im System bewegt.

15.12.2025

Elflein Gruppe zieht in Bamberg ein Öko-Musterprojekt hoch

Direkt an der Wasserstraße baut der fränkische Logistiker eine moderne Elektro-Ladezentrale. PV-Anlage wird jedes Jahr 750.000 kWh sauberen Strom produzieren.

11.12.2025
Anzeige