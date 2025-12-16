Post: Erste autonome Transporte im Post-Logistikzentrum Wien 

Vorstand Peter Umundum sieht den wahren Hebel für Effizienzsteigerungen in der automatisierten Beförderung großer Sendungsmengen.

Die Österreichische Post AG treibt die Automatisierung ihrer Logistikprozesse voran.Im Paketzentrum Wien, das zu den modernsten Anlagen in ganz Europa zählt, wurde kürzlich ein Testlauf mit autonomen Flurförderfahrzeugen abgeschlossen.Nächstes Jahr werden die ersten autonomen Fahrzeuge im Regelbetrieb ausgerollt.Peter Umundum, Vorstand für Paket & Logistik: „Während die Paketzustellung durch Drohnen oder Roboter oft nicht mehr als gute Werbung ist, liegt der wahre Hebel für Effizienzsteigerungen im automatisierten Transport großer Sendungsmengen.Im Logistikzentrum Wien haben wir im Zuge eines Proof of Concept bewiesen, dass autonome Flurförderfahrzeuge im Alltag funktionieren und unsere Mitarbeitenden sinnvoll bei ihrer Arbeit entlasten und unterstützen.