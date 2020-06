Post beseitigt Rückstände in der Paketlogistik

Um die Covid-19-bedingten Verzögerungen in der Paketverteilung aufzuarbeiten, hat die Österreichische Post ein Bündel an Maßnahmen geschnürt. Es wurden bereits alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Rückstände so rasch wie möglich abzubauen und alle Pakete zuzustellen., teilt das Unternehmen mit.

„Ich möchte mich bei allen Kundinnen und Kunden für Verzögerungen entschuldigen und darf gleichzeitig versichern, dass wir rund um die Uhr daran arbeiten, die von der Österreichischen Post gewohnte und zurecht erwartete Qualität so rasch wie möglich wiederherzustellen. Hier gilt mein herzlichster Dank allen Post-Mitarbeitenden, die in den letzten Wochen und auch an den Wochenenden und Feiertagen einen außerordentlichen Beitrag dazu geleistet haben – aber auch bei allen Unterstützern aus den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen der Post, unseren Frächtern oder Zeitarbeitskräften möchte ich mich bedanken“, sagt Post-Generaldirektor Dr. Georg Pölzl.

Am 6. Juni endete die zweiwöchige Unterstützungsleistung des Österreichischen Bundesheeres am Post-Logistikstandort in Inzersdorf. Bis zu 90.000 Pakete pro Tag wurden im Rahmen dieser Maßnahme durch das Bundesheer sortiert. Nachdem das ganze Gebäude noch einmal von der ABC-Abwehr desinfiziert wurde, steuert die Österreichische Post seit Sonntag wieder den kompletten operativen Betrieb.

