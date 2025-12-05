Post arbeitet mit polnischem Paketdienstleister zusammen

Das Partnerunternehmen betreibt europaweit rund 90.000 Out-of-Home-Standorte mit fast 57.000 Paketstationen und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende.

Die Österreichische Post AG und der führende polnische Paketdienstleister InPost S.A.kooperieren beim internationalen Paketversand.In einem ersten Schritt wird die Post ab sofort über das InPost-Netzwerk in Polen verschickte Pakete in Österreich und Ungarn zustellen.Damit ermöglichen beide Unternehmen einen grenzüberschreitenden Versand direkt zwischen SB-Standorten, wie die Post mitteilt.