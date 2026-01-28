Port of Antwerp-Bruges warnt vor einer Delokalisierung

2025 blieb der Containerumschlag stabil; in den meisten Verkehrsbereichen gab es eine Verschiebung hin zu einem höheren Importanteil.

Auch im Jahr 2026 setzt Port of Antwerp-Bruges auf Infrastruktur, Transformation und Sicherheit als Grundlagen für langfristiges, nachhaltiges Wachstum.Jedoch bleibe die gezielte Unterstützung durch die Behörden unerlässlich, um eine Delokalisierung zu verhindern und Investitionen in industrielle Erneuerung und Dekarbonisierung zu ermöglichen, wurde gestern bei der Präsentation der Umschlagergebnisse im Jahr 2025 betont.Sicherheit bleibt eine strategische Kernaufgabe, mit Investitionen in physische und digitale Maßnahmen, Cyber-Resilienz und die Bekämpfung der organisierten Kriminalität.Darüber hinaus stärkt Port of Antwerp-Bruges seine Rolle als Transithub.Im Jahr 2025 beeinträchtigen geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheit und gewerkschaftliche Aktionen die Aktivitäten in dem belgischen Seehafen.