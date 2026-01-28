Port of Antwerp-Bruges warnt vor einer Delokalisierung

28.01.2026

2025 blieb der Containerumschlag stabil; in den meisten Verkehrsbereichen gab es eine Verschiebung hin zu einem höheren Importanteil.

Port of Antwerp-Bruges warnt vor einer Delokalisierung Bild: Port of Antwerp-Bruges
Auch im Jahr 2026 setzt Port of Antwerp-Bruges auf Infrastruktur, Transformation und Sicherheit als Grundlagen für langfristiges, nachhaltiges Wachstum.Jedoch bleibe die gezielte Unterstützung durch die Behörden unerlässlich, um eine Delokalisierung zu verhindern und Investitionen in industrielle Erneuerung und Dekarbonisierung zu ermöglichen, wurde gestern bei der Präsentation der Umschlagergebnisse im Jahr 2025 betont.Sicherheit bleibt eine strategische Kernaufgabe, mit Investitionen in physische und digitale Maßnahmen, Cyber-Resilienz und die Bekämpfung der organisierten Kriminalität.Darüber hinaus stärkt Port of Antwerp-Bruges seine Rolle als Transithub.Im Jahr 2025 beeinträchtigen geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheit und gewerkschaftliche Aktionen die Aktivitäten in dem belgischen Seehafen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Logistiker cargo-partner: Ausbau der Zoll-Services

Erweitertes Leistungsspektrum mit globalen AEO-Zertifizierungen und umfassender CBAM-Beratung.

28.01.2026

Neues Methanol-Schiff kreuzt zwischen Asien und Europa

Mit ihrer 23-köpfigen Besatzung fährt die in China gebaute „CMA CGM Monte Cristo“ unter maltesischer Flagge.

27.01.2026

Hamburger Hafen steht vor dem nächsten Innovationssprung

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) setzt einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur automatisierten Containerabfertigung.

26.01.2026
Anzeige