Port of Antwerp-Bruges vergibt Konzession an Windrose 

Im „Windrose Park Antwerp“ erfolgt künftig die Montage von Elektro-Lkw für den europäischen Markt.

Im Port of Antwerp-Bruges siedelt sich mit Windrose ein neues Unternehmen an.Der chinesische Hersteller von Elektro-Lkw realisiert seinen ersten europäischen Flagship-Standort „Windrose Park Antwerp“.Dort werden künftig Fahrzeuge für den europäischen Markt montiert, ergänzt durch Aktivitäten in Forschung & Entwicklung sowie im After-Sales-Bereich.Die Konzession umfasst zwei Parzellen mit insgesamt 9,5 Hektar auf dem Gelände Romeynsweel entlang der Noorderlaan in Antwerpen, mit Fokus auf Logistik- und Montageaktivitäten.Das Projekt von Windrose überzeugte Port of Antwerp-Bruges durch seinen wirtschaftlichen, logistischen und strategischen Mehrwert.