Anzeige

Poll-Nussbaumer: 3 E-Lkw für den Kunden Rohrdorfer

31.10.2025

Dank Elektrifizierung und 100%iger Grünstrombetankung werden die Zementauslieferungen emissions- und geräuschärmer.

Poll-Nussbaumer: 3 E-Lkw für den Kunden Rohrdorfer Bild: Poll-Nussbaumer
Der Baustoffproduzent Rohrdorfer nimmt für die Zementlieferung ab seinem Werk in Gmunden (OÖ) die ersten Elektro-Lkw in die Fahrzeugflotte auf.Dafür werden in Kooperation mit dem Logistikunternehmen Poll-Nussbaumer drei eActros 600 von Mercedes-Benz Trucks angeschafft.Zwei Fahrzeuge sind bereits auf Österreichs Straßen unterwegs, ein weiteres folgt bis Jahresende.Rohrdorfer hat aktuell drei CO₂-reduzierte Zemente im Sortiment.Die Sorte „Eco Fusion“ weist eine CO₂-Reduktion um 50 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 1990 auf.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Bei Waldbach Logistik sitzen nicht nur Männer im Fahrerhaus

Mit einer optimierten Touren- und Personaleinsatzplanung macht der Mittelständler den Arbeitsplatz Lkw auch für Frauen mit Familie attraktiv.

31.10.2025

Leiser Elektro-Kran werkt auf Baustellen in Wien

Frankstahl fährt emissionsfrei in die Innenstadt-Bezirke und bringt dort einen vollelektrischen Ladekran zum Einsatz.

30.10.2025

Müller – Die Lila Logistik stärkt Standort Blaufelden

Moderne AutoStore-Anlage erlaubt flexible Skalierung im eCommerce. Zum Einsatz kommen mehr als 130 Roboter.

30.10.2025
Anzeige
Anzeige