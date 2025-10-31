Poll-Nussbaumer: 3 E-Lkw für den Kunden Rohrdorfer

Dank Elektrifizierung und 100%iger Grünstrombetankung werden die Zementauslieferungen emissions- und geräuschärmer.

Der Baustoffproduzent Rohrdorfer nimmt für die Zementlieferung ab seinem Werk in Gmunden (OÖ) die ersten Elektro-Lkw in die Fahrzeugflotte auf.Dafür werden in Kooperation mit dem Logistikunternehmen Poll-Nussbaumer drei eActros 600 von Mercedes-Benz Trucks angeschafft.Zwei Fahrzeuge sind bereits auf Österreichs Straßen unterwegs, ein weiteres folgt bis Jahresende.Rohrdorfer hat aktuell drei CO₂-reduzierte Zemente im Sortiment.Die Sorte „Eco Fusion“ weist eine CO₂-Reduktion um 50 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 1990 auf.