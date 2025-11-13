Polens neuer Tiefwasser-Hafen scharrt in den Startlöchern

In Swinemünde entstehen um 2 Mrd. EUR ein Containerterminal samt der Bahn- und Straßeninfrastruktur ins Hinterland.

Bild: gov.pol / Arkadiusz Marchewka, stellvertretender Minister für Infrastruktur, in der polnischen Regierung zuständig für die maritime Wirtschaft

Anfang November wurden im polnischen Swinemünde an der Ostsee die final ausgearbeiteten Pläne zum Ausbau des neuen Hafenareals mit dem offiziellen Projektnamen „Przyladek Pomerania“ („Kap Pommern“) vorgestellt.Damit ist das Bauvorhaben von einer konzeptionellen Entwicklungs- in eine umsetzungsreife Planungsphase übergegangen.Das Projekt umfasst die Aufspülung von 186 Hektar neuer Landfläche in der Pommerschen Bucht.Vorgesehen sind nahezu drei Kilometer neue Kaianlagen, ergänzt durch einen Wellenbrecher, sowie der Bau eines Zufahrtskanals und eines Hafenbeckens mit einer Tiefe von 17 Metern.Diese Parameter ermöglichen die Abfertigung der größten auf der Ostsee verkehrenden Containerschiffe.