Anzeige

Polens neuer Tiefwasser-Hafen scharrt in den Startlöchern

13.11.2025

In Swinemünde entstehen um 2 Mrd. EUR ein Containerterminal samt der Bahn- und Straßeninfrastruktur ins Hinterland.

Polens neuer Tiefwasser-Hafen scharrt in den Startlöchern Bild: gov.pol / Arkadiusz Marchewka, stellvertretender Minister für Infrastruktur, in der polnischen Regierung zuständig für die maritime Wirtschaft
Anfang November wurden im polnischen Swinemünde an der Ostsee die final ausgearbeiteten Pläne zum Ausbau des neuen Hafenareals mit dem offiziellen Projektnamen „Przyladek Pomerania“ („Kap Pommern“) vorgestellt.Damit ist das Bauvorhaben von einer konzeptionellen Entwicklungs- in eine umsetzungsreife Planungsphase übergegangen.Das Projekt umfasst die Aufspülung von 186 Hektar neuer Landfläche in der Pommerschen Bucht.Vorgesehen sind nahezu drei Kilometer neue Kaianlagen, ergänzt durch einen Wellenbrecher, sowie der Bau eines Zufahrtskanals und eines Hafenbeckens mit einer Tiefe von 17 Metern.Diese Parameter ermöglichen die Abfertigung der größten auf der Ostsee verkehrenden Containerschiffe.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Zero Emission: MAN kooperiert mit VW Konzernlogistik

Über 1.000 eTrucks bei MAN bestellt; mit einem gemeinsamen Branchenevent in München treiben die beiden Unternehmen die Transformation voran.

06.11.2025

Rhenus macht Tempo in der Projektlogistik für erneuerbare Energien

Aktuelle Großprojekte festigen die Position von Rhenus als zuverlässiger Partner in der Logistik für Wind-, Solar- und Netzinfrastruktur.

30.10.2025

Schon jetzt ist der PARATUS®-Palettenwechsler eine Erfolgsstory

Vor knapp neun Jahren – im November 2016 – gegründet, sorgt die SW-Paratus GmbH aus Halle im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen in der Logistikbranche für Aufsehen. Denn der von den beiden Firmenchefs Lars Wellerdiek und Ralf Schauties ursprünglich aus Eigenbedarf entwickelte Palettenwechsler verkauft sich dank seiner kompakten, autarken und energiesparenden Arbeitsweise mittlerweile auf der ganzen Welt.

23.10.2025
Anzeige