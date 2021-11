Plug Power pusht Wasserstoff im Duisburger Hafen

Plug Power, ein Anbieter von Komplettlösungen mit grünem Wasserstoff für den globalen Markt, wird seinen europäischen Hauptsitz im Herzen des Duisburger Hafens ansiedeln.Das Unternehmen ist seit mehr als zehn Jahren in Europa tätig und möchte seine Geschäftsaktivitäten auf dem Kontinent weiter ausbauen.Dazu hat Plug Power kürzlich sein Projekt zur Errichtung eines europäischen Hauptsitzes in Nordrhein-Westfalen offiziell bekanntgegeben.Die Gruppe entschied sich für den Standort Duisburg mit dem weltweit größten Binnenhafen und einer direkten Anbindung an die beiden großen Seehäfen Antwerpen und Rotterdam. In Duisburg entsteht derzeit zudem das Wasserstoff-Innovationszentrum – kurz ITZ.

