PKP Cargo International bedient neue Relation für LKW WALTER

PKP Cargo International baut die Aktivitäten auf dem europäischen Transportmarkt, konkret entlang der Nord-Süd-Achse, weiter aus.Ab Mai dieses Jahres werden bis zu fünfmal wöchentlich Ladungen für LKW WALTER in beide Richtungen zwischen dem Terminal Paskov und Terminali Italia in Verona befördert.„Die Strecke zwischen Paskov und Verona ist unser zweiter großer Auftrag für LKW WALTER.Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere erfolgreiche Partnerschaft weiter wachsen wird und die Zahl der Züge mit Sattelaufliegern in den kommenden Jahren zunehmen wird", ist Maciej Walczyk, Vorstandsvorsitzender der PKP Cargo International, zuversichtlich.Das Terminal Paskov ist einer der wichtigsten offenen, intermodalen Umschlagplätze in Mitteleuropa.

