Pioniere basteln in Rotterdam am E-Binnenschiff der Zukunft

Alle drei beteiligten Partner tragen das Risiko und haben sich verpflichtet, das Konzept zum Erfolg zu führen. Dabei bringt jede der Parteien ihre eigenen Stärken ein.

Die Binnenschifffahrt ist seit Jahrzehnten das Rückgrat des Rotterdamer Hafens und der europäischen Wirtschaft.Jährlich werden 140 Mio.Tonnen trockene und flüssige Massengüter, Stückgut und Container über Flüsse und Kanäle ins Hinterland transportiert.Es handelt sich um eine effiziente und relativ saubere Modalität.Dennoch steht der Sektor unter Druck.