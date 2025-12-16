Anzeige

„Phantomfrachtführer“ gefährden Europas Logistikszene

16.12.2025

Die Logistikbranche steht zunehmend vor komplexen Sicherheitsherausforderungen. Besonders die Zunahme von „Phantomfrachtführern“ und professionell organisierten Ladungsdiebstählen stellen die Unternehmen vor erhebliche Risiken.

„Phantomfrachtführer“ gefährden Europas Logistikszene Bild: Fiala
Um dieser Entwicklung wirksam zu begegnen, bündeln Bernhard Schwarz (A.S.CONSULTING Sarl) und die Experten der Dr.Ignaz Fiala Gesellschaft m.b.

Auch interessant

Post: Erste autonome Transporte im Post-Logistikzentrum Wien 

Vorstand Peter Umundum sieht den wahren Hebel für Effizienzsteigerungen in der automatisierten Beförderung großer Sendungsmengen.

16.12.2025

DPD Österreich bewältigt vor Weihnachten Rekordmengen

An einem einzigen Tag hat der Logistikdienstleister rund 600.000 Pakete im System bewegt.

15.12.2025

Elflein Gruppe zieht in Bamberg ein Öko-Musterprojekt hoch

Direkt an der Wasserstraße baut der fränkische Logistiker eine moderne Elektro-Ladezentrale. PV-Anlage wird jedes Jahr 750.000 kWh sauberen Strom produzieren.

11.12.2025
