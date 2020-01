Peter Schöberl verstärkt das Team der RTB Cargo

Seit 1. Jänner 2020 verstärkt Peter Schöberl die RTB Cargo Austria GmbH. Mit seiner jahrelangen Erfahrung in der Eisenbahnbranche in Zentral- und Südosteuropa (zuletzt Gysev Cargo / Amber Rail) wird er das Unternehmen bei der Ausweitung des Geschäfts in diesen Regionen unterstützen. Außerdem soll er zukünftig zusammen mit Wolfgang Pötter die Geschäftsführung der RTB Cargo Hungaria übernehmen.“

RTB Cargo ist im europäischen Schienengüterverkehr aktiv und transportiert Waren grenzüberschreitend von den großen Seehäfen bis in das Hinterland Europas. In Deutschland, Österreich, Belgien und den Niederlanden ist das Unternehmen mit eigenen Mitarbeitenden, Lokomotiven und Lizenzen aktiv, die umliegenden Länder werden in Kooperation mit Partnerunternehmen befahren. Die RTB Cargo ist in Rotterdam, Antwerpen sowie in Aachen und Salzburg mit eigenen Standorten vertreten.

Kennzahlen RTB Cargo

-) Fuhrpark: 41 Lokomotiven

-) Transportmenge (p.a.): 5,4 Mio. Tonnen

-) Mitarbeiter: 200

-) Umsatz (p.a.): 110 Mio. Euro

www.rtb-cargo.de