Per Selbstfahrer: Felbermayr übersiedelt 18 Meter hohen Portalkran

Mitte Dezember übersiedelte Felbermayr im Hafen Duisburg einen rund 18 Meter hohen Portalkran.Dank einer Lösung des neuen Felbermayr-Bereiches Engineered Solutions wurde es möglich, den 300 Tonnen schweren Kran mittels Selbstfahrer in einem Stück zu verfahren.Dadurch entfielen zeit- und kostenaufwendige De- und Montagearbeiten.Notwendig wurde der im Auftrag von duisport durchgeführte Einsatz aufgrund des Neubaus einer Lagerhalle des Felbermayr-Tochterunternehmens Haeger & Schmidt und einer dadurch veränderten Platzaufteilung.Üblicherweise ist eine derartige Verlagerung mit einem großem Aufwand verbunden, was sich auch auf die Kosten in Bezug auf die Stehzeit des Krans nachteilig auswirkt.

