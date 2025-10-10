Anzeige

Partnerschaft von Storebox und myflexbox trägt Früchte

10.10.2025

Die Locker-Lösungen von myflexbox sind schon an mehr als 50 Storebox-Standorten in Deutschland anzutreffen.

Partnerschaft von Storebox und myflexbox trägt Früchte Bild: Storebox-myflexbox / Johannes Braith von Storebox und Jonathan Grothaus von myflexbox.
Der Wiener Selfstorage-Anbieter Storebox und der Salzburger Paketdienstleister myflexbox kooperieren seit Mai – und berichten über erste positive Entwicklungen.So hat myflexbox seine intelligenten Locker-Lösungen bislang an über 50 Storebox-Standorten in zentralen deutschen Städten integriert.Die Zusammenarbeit verbindet das Storebox-Netzwerk urbaner und suburbaner Selfstorage-Standorte mit dem anbieteroffenen Paketstationen-Netzwerk von myflexbox.Durch diese Verknüpfung soll ein dichtes, vernetztes Selfstorage- und Paketnetz im deutschsprachigen Raum entstehen.Die Kooperation ermöglicht der Kundschaft, an einem Ort sowohl Selfstorage-Dienste als auch Paketservices verschiedener Anbieter zu nutzen.

