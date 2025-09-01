„Panther Shuttle“: Schon das erste Jahr ist erfolgreich gelaufen

Seit Anfang September 2024 rollen die Züge von Tailwind Intermodal zwischen dem Hafen Koper und Graz.

Am 3.September 2024 ist der erste eigene Zug von Tailwind Intermodal mit Ladung vom slowenischen Adriahafen Koper am Cargo Terminal Graz angekommen.Das Tochterunternehmen der Lidl Stiftung nahm damit als unabhängiger Bahn-Operator auf dieser Strecke den Betrieb auf.Knapp ein Jahr nach der Premierenfahrt zieht Tailwind Intermodal eine zufriedenstellende Zwischenbilanz: Hatte dieser sogenannte „Panther Shuttle“ bei seinem Start den Spediteuren und Reedereien jede Woche fünf direkte Verbindungen in beide Richtungen angeboten, ist die Zahl der Rundläufe mittlerweile auf zehn bis zwölf gestiegen.Mit eigenen Zugmaschinen und Chassis übernimmt Tailwind Intermodal am Cargo Terminal Graz auch das Terminal-Trucking.