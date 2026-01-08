Panattoni stärkt seine Präsenz in Westungarn

08.01.2026

Der Industrieimmobilienentwickler baut um 26 Mio. EUR ein neues Verteilzentrum und holt sich die Fiege Logistik als Mieter an Bord.

Panattoni stärkt seine Präsenz in Westungarn Bild: Panattoni
In Mosonmagyaróvár - in Nähe des Dreiländerecks Österreich-Ungarn-Slowakei - realisiert Panattoni Hungary sein fünftes Projekt in Ungarn.Um rund 10 Mrd.Forint (26 Mio.EUR) baut der Industrieimmobilienentwickler im Panattoni Park Moson zwei Hallen, die künftig von der Fiege Logistik genutzt werden sollen.Das Projekt wird im Rahmen der Recorde Panattoni RPM Immobilienfonds umgesetzt, die von der Recorde Alapkezelő Zrt.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Dreier AG: Nachhaltige Logistik als langfristige Strategie

Die neuste E-Fahrzeuggeneration erreicht mit einer Vollladung bereits eine Reichweite von 500 Kilometer.

08.01.2026

In Deutschland fehlen 120.000 Lkw-Fahrer

Der Fachkräftemangel ist kein kurzfristiger Engpass, sondern eine Dauerbaustelle. In Zukunft drohen mehr Lieferausfälle.

05.01.2026

DSV und Schenker vor Schulterschluss in Deutschland 

Mit Jahresbeginn startet der dänische Transport- und Logistikkonzern mit der operativen Integration der deutschen Schenker-Organisation.

05.01.2026
Anzeige