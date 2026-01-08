Panattoni stärkt seine Präsenz in Westungarn

Der Industrieimmobilienentwickler baut um 26 Mio. EUR ein neues Verteilzentrum und holt sich die Fiege Logistik als Mieter an Bord.

In Mosonmagyaróvár - in Nähe des Dreiländerecks Österreich-Ungarn-Slowakei - realisiert Panattoni Hungary sein fünftes Projekt in Ungarn.Um rund 10 Mrd.Forint (26 Mio.EUR) baut der Industrieimmobilienentwickler im Panattoni Park Moson zwei Hallen, die künftig von der Fiege Logistik genutzt werden sollen.Das Projekt wird im Rahmen der Recorde Panattoni RPM Immobilienfonds umgesetzt, die von der Recorde Alapkezelő Zrt.