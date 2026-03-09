Palletways-Mehrheit geht an Waterland Private Equity

Spezialist für die Distribution palettierter Fracht in Großbritannien und Kontinentaleuropa startet in eine neue Ära.

Die europäische Beteiligungsgesellschaft Waterland Private Equity erwirbt die Mehrheitsanteile an Palletways, dem führenden Netzwerk für palettierte Fracht in Europa.Das Investment soll die nächste Wachstumsphase des Logistikers einleiten und die operative Exzellenz weiter ausbauen.Ziel der Partnerschaft ist es, das Netzwerk strategisch auszubauen, zusätzliche Marktpotenziale zu erschließen und gezielt in Technologie, Infrastruktur sowie in die Weiterentwicklung des Serviceangebots zu investieren.Die Transaktion ist darauf ausgerichtet, die Mitglieder von Palletways nachhaltig zu stärken und ihnen zusätzliche Vorteile zu bieten.Im Jahr 1994 gegründet, bedient Palletways heute Tausende von Kunden in wichtigen europäischen Märkten, darunter Großbritannien, Deutschland, Italien, die Iberische Halbinsel, die Benelux-Region sowie Ungarn.