Paketmengen der Post wachsen weiter kräftig

Mit einem guten Start in das Jahr 2021 sieht sich die Österreichische Post in ihrem optimistischen Ausblick bestätigt.Es wird ein Umsatzanstieg von über 10 Prozent erwartet, der auch zu einer angepeilten Ergebnisverbesserung von etwa 15 Prozent führen sollte.Mit dem Wachstumsziel verbunden ist der gegenwärtige Kapazitätsausbau als Reaktion auf die mittelfristigen Paketmengensteigerungen.„Wir versichern unseren Kunden, dass wir die höchstmögliche Leistungsfähigkeit auch bei steigenden Transportmengen weiterhin gewährleisten können“, so Generaldirektor Dr.Georg Pölzl.

