Paketgeschäft hübscht Post-Halbjahresbilanz auf

Division Paket & Logistik stützt die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens maßgeblich. Marktumfeld bleibt weiter angespannt.

Nach dem starken Umsatzanstieg in der Vorperiode war das ersten Halbjahr 2025 für die Österreichische Post geprägt von herausfordernden makroökonomischen Rahmenbedingungen.Dabei hat sich der Paketmarkt vergleichsweise wacker geschlagen.In der Division Paket & Logistik stiegen die Umsätze im Halbjahresvergleich um 1,5 Prozent zu 2024 bzw.um 30,0 Prozent zu 2023 auf 817 Mio.EUR.