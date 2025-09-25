Pacemaker Award 2025: Nominierung für Medlog Austria

Das Unternehmen betreibt ein System für den umweltfreundlichen Transport von Überseecontainern.

Mit dem Pacemaker Award würdigt das Forum Green Logistics Persönlichkeiten, Unternehmen und Initiativen für eine nachhaltige Logistik und Maßnahmen zur Herbeiführung der Verkehrswende.In diesem Jahr wurde die Tafel Österreich ausgezeichnet, die sich laut Eigendefinition als Sozialspedition versteht.Zum Kreis der Nominierten gehörte mit Medlog Austria ein Logistikanbieter, der sich die skalierbare Verlagerung von Containertanspoten im Hintelandvekeh zum Ziel setzt.Dafür wurde ein System entwickelt, das mit 50 Zugabfahrten pro Woche 9 Bahnterminals in Österreich mit den Seehäfen vebindet.Für die erste und letzte Meile stehen aktuell 50 Lkw bereit, davon drei mit E-Antrieb.