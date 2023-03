Otto Immobilien verstärkt sich im Bereich Industrie & Logistik

Neuzugang bei Otto Immobilien: Alexandra Fischer (51) wurde vor kurzem zur Teamleiterin für Industrie & Logistik bestellt.Die geprüfte Immobilienmaklerin und -managerin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Projektleitung und im Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien.Alexandra Fischer ist gebürtige Wienerin.Sie hatte nach der HAK-Matura in verschiedenen Abteilungen eines Netzwerkspezialisten gearbeitet und wechselte dann in die Firmengruppe eines großen Bauträgers, wo sie Erfahrung in Verkauf, Finanzierung, Projekt- und Bauleitung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sammeln konnte.Die neue Teamleiterin ist vierfache Mutter und daher, wie sie selbst sagt, das Managen unterschiedlicher Herausforderungen und Bedürfnisse gewöhnt.

