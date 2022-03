OÖ Verkehrswirtschaft hat 202 Neukonzessionäre

Auch in der schwierigen Zeit der Pandemie hält die Mobilitätsbranche das Land und die Wirtschaft am Laufen.

„Ohne Verkehr läuft nichts.Als Vertreter der oberösterreichischen Verkehrswirtschaft baue ich auf Ihren Elan als Newcomer“, gratulierte Spartenobmann Wolfgang Schneckenreither bei der Konzessionsfeier der Sparte Transport und Verkehr OÖ in der WKOÖ den mehr als 200 Neukonzessionären, die mit ihren Konzessions- bzw.Befähigungsbriefen nunmehr die Eintrittskarte in die Verkehrswirtschaft in Händen halten.Gemeinsam mit Obmann-Stellvertreter und Fachgruppenobmann Gunter Mayrhofer (Beförderungsgewerbe mit Pkw, FG 505), Obmann-Stellvertreterin Josefine Dieser, den Fachgruppenobleuten Günther Reder (Güterbeförderungsgewerbe, FG 506) und Josef Weiermair (Autobusunternehmungen, FG 502) sowie Spartengeschäftsführer Christian Strasser und Fachgruppengeschäftsführer Robert Riedl überreichte Wolfgang Schneckenreither den Prüfungsabsolventen ihre Konzessionsurkunden.Insgesamt absolvierten in Oberösterreich in den Jahren 2020 und 2021 exakt 202 Kandidaten die Konzessionsprüfung in der Sparte Transport und Verkehr.