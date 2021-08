Online Systemlogistik optimiert B2C-Prozesse

Schwankende Sendungsmengen, ungewöhnliche Abmessungen und individuelle Terminvereinbarungen – B2C-Sendungen stellen Stückgutlogistiker vor große Herausforderungen.Um die Prozesse effizienter zu gestalten, geht der Stückgutverbund Online Systemlogistik (OSL) jetzt neue Wege.Künftig sieht das Vorgehen so aus: Wenn ein Versandspediteur von seinem Kunden den Auftrag erhält, eine Sendung innerhalb Deutschlands an einen Privatempfänger zuzustellen, holt er die Ware beim Kunden ab und parkt sie kurzfristig in seinem Depot.Anschließend vereinbart er, telefonisch oder per E-Mail, einen Zustelltermin mit dem Empfänger.Erst nach der erfolgreichen Terminbestätigung speist er die Sendung ins Netzwerk von Online Systemlogistik ein.

