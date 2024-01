ondot solutions lebt grüne Unternehmenskultur

Schon heute lebt die niederösterreichische Software-Firma ondot solutions aus Baden ihre New Work-Konzepte erfolgreich: Gratis Öffi-Tickets, Photovoltaikanlage und flexible Arbeitszeiten sind nur einige der Maßnahmen, die das Unternehmen mit Logistik-Schwerpunkt für eine bessere Zukunft setzt.So geht es bei der zunehmenden Digitalisierung nicht zwingend um die Abschaffung von Büroräumlichkeiten, viel mehr um eine Erweiterung derer.„So wie digitale Treffpunkte ist das Büro als Ort des Zusammenkommens und als Raum des persönlichen Austausches ein zentraler Bestandteil unseres Arbeitsalltags“, erklärt Michael Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von ondot solutions.Er sieht die Corporate Social Responsibility - die unternehmerische Verantwortung gegenüber der Gesellschaft - als Win-Win Situation für alle.„Unser Team profitiert von Pendelstrecken ohne Stau, dank der guten Verkehrsanbindung unseres Büros in Baden bei Wien (Südbahnstrecke, Badener Bahn, Busse, etc.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login