OMV und Lufthansa: Allianz für nachhaltige Luftfahrt

Sustainable Aviation Fuel (SAF) reduziert Treibgasemissionen um bis zu 80 Prozent; OMV beliefert Austrian Airlines am Flughafen Wien.

Der Energiekonzern OMV und die Lufthansa Group werden in Zukunft noch enger als bisher zusammenarbeiten.Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach die OMV die Fluggesellschaften der Lufthansa in den Jahren 2023 bis 2030 mit mehr als 800.000 Tonnen nachhaltigem Flugbenzin Sustainable Aviation Fuel (SAF) beliefern wird.Bereits seit März 2022 versorgt die OMV am Flughafen Wien-Schwechat die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines mit ersten Mengen SAF.Mit der Vereinbarung wollen OMV und Lufthansa ihre bestehende Partnerschaft weiter ausbauen.