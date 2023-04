Ohne Lokwechsel von Österreich bis Norwegen

Der Siemens Mobility Vectron hat die Zulassung für das Einsatzgebiet des Skandinavien-Korridors AT-DE-DK-SE-NO bekommen.Das ermöglicht Fahrten ohne Lokwechsel sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr auf dem kompletten Korridor, von Norwegen bis in die Alpen.Erstanwender ist der schwedische Betreiber Snälltåget.Das Unternehmen hat für den grenzüberschreitenden Personenverkehr in Schweden, Dänemark, Deutschland und Österreich drei Vectron-Lokomotiven von European Locomotive Leasing (ELL) angemietet.Der im Siemens Mobility-Werk in München-Allach gefertigte Vectron ist damit die erste mit dem Zugsicherungssystem ETCS ausgestattete Lok, die die 16 Kilometer lange Öresundverbindung (Brücke und Tunnel) zwischen Schweden und Dänemark befahren darf.

