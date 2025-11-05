Österreichs EU-Beitritt war ein Boost für Wiens Spediteure

„Veränderungen sind stets Herausforderungen, die neue Chancen eröffnen“, sagt der neue Fachgruppenobmann Jürgen Bauer im Rückblick.

Bild: Jörg Michner / Jürgen Bauer, Obmann der Spediteure in der Wirtschaftskammer Wien

Seit Österreichs Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 haben sich die Exporte der Wiener Wirtschaft in EU-Länder von 7,5 Mrd.auf 20,8 Mrd.EUR fast verdreifacht.Im Vergleich zu Gesamtösterreich (plus 13 Prozentpunkte) hat die Bundeshauptstadt überproportional durch die EU profitiert (plus 26 Prozentpunkten). „Das Wiener Speditionsgeschäft hat sich in dieser Zeit in etwa verdoppelt“, erklärt Jürgen Bauer, der neu gewählte Fachgruppenobmann der Wiener Spediteure.