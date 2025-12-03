Österreichische Post stellt Weihnachtsrekord auf

Am 1. Dezember bewegte das Unternehmen 1,6 Mio. Pakete und brach damit den Tagesrekord für das Jahr 2025.

Die Österreichische Post hat im Advent alle Hände voll zu tun.Mehrere Tage in Folge wurden nun über eine Million Pakete transportiert, der Tagesrekord für das Jahr 2025 wurde vorerst am 1.Dezember mit rund 1,6 Mio.Paketen erreicht.„Rund 1,6 Mio.