Österreichische Post startet eine neue Bezahloption

PostPay soll das Online-Shopping flexibler machen. Handel und Käufer profitieren gleichermaßen.

Mit PostPay hat die Österreichische Post AG eine neue Zahlungsoption entwickelt, die das Bezahlen im Online-Handel vereinfacht und auf Wunsch sogar Barzahlung bei der Zustellung an der Haustür ermöglicht.Nach einem erfolgreichen Test auf shöpping.at, dem Online-Marktplatz der Österreichischen Post, steht PostPay ab September 2025 allen Online-Shops zur Verfügung.Das Besondere: PostPay löst den Bezahlvorgang vollständig aus dem Bestellprozess heraus.Kund benötigen beim Online-Shopping also keine Zahlungsdaten, Passwörter oder Authentifizierungen.