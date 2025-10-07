Österreichische Post schlägt eine Brücke in den Irak

Kooperation von Aras Kargo und Galina Express ebnet den Weg für grenzüberschreitende Paketlogistik aus der Türkei.

Aras Kargo, einer der führenden Paketdienste in der Türkei, hat eine strategische Kooperation mit dem irakischen Unternehmen Galina Express unterzeichnet.Damit ermöglicht das Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG eine durchgängige Logistiklösung für die Zustellung von Paketen aus der Türkei in den benachbarten Irak. Die Zusammenarbeit sieht vor, dass Aras Kargo die Sortierung und den Transport der Sendungen bis zur irakischen Grenze übernimmt.Dort erfolgt die Übergabe an Galina Express, die für die letzte Meile und die Zustellung im Irak verantwortlich ist.Damit wird ein nahtloser Logistikprozess geschaffen, der den Anforderungen türkischer Versandkunden gerecht wird, die damit einen neuen, stark wachsenden Markt erschließen möchten.