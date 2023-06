ÖFB-Teamchefin zu Gast im Hafen Wien

Irene Fuhrmann erzählt in einer Veranstaltung des DamenLogistikClub über ihre Erfahrungen als Frau in einer Männerdomäne.

Der DamenLogistikClub (DLC), das Netzwerk für Frauen in der Logistik, lud am 13.Juni zu einem Event der besonderen Art: Irene Fuhrmann, Teamchefin des Österreichischen Fußballnationalteams der Frauen, war zu Gast in der Hafenlounge am Hafen Wien und ließ die Teilnehmenden an ihren Erfahrungen als Frau in einer Männerdomäne teilhaben.Irene Fuhrmann ist ehemalige Fußballspielerin und seit nunmehr drei Jahren Teamchefin des Österreichischen Fußballnationalteams der Frauen.In Österreich ist sie die erste - und nach wie vor einzige - Frau, die das höchste Fußballtrainer-Diplom des Europäischen Fußballverbands (UEFA) besitzt.Doris Pulker-Rohrhofer, DLC-Vorständin und technische Geschäftsführerin des Hafen Wien: „Mir als absolutem Fußballfan ist es eine besondere Freude, dass Irene Fuhrmann bei uns zu Gast war.