ÖBB revolutionieren die Bahntunnelreinigung

Dank „Hydrojet“ können deutlich mehr Meter in einem Durchgang gesäubert werden – statt bisher rund 150 Meter sind nun über 2.000 Meter möglich.

Unter dem Namen „Hydrojet“ betreiben die ÖBB eine innovative Instandhaltungsmaschine zur Reinigung von Entwässerungssystemen in Tunneln.Sie ermöglicht die Säuberung von Ablagerungen bei laufendem Betrieb, was Gleissperren reduzieren hilft und die Verfügbarkeit der Infrastruktur erhöht.Der Hydrojet beinhaltet ein neues, teilweise ferngesteuertes und automatisiertes Spülsystem, das Modulares Drainagespülsystem Bahn (MDB02).Gemeinsam mit der Abfall-Entsorgungsfirma FCC Austria als Auftragnehmer haben die ÖBB die innovative Anlage in St.Paul im Lavanttal beim Koralmtunnel vorgestellt.